فى ذكرى آخر مباراة مع برشلونة.. أجمل 10 أهداف سجلها إنييستا



في مثل هذا اليوم في 2018.. لعب الرسام الإسباني أندريس إنييستا آخر مبارياته مع العملاق الكتالونى برشلونة، قبل الانتقال إلى فيسيل كوبي الياباني في صيف العام نفسه، بعد مسيرة حافلة في ملعب كامب نو.



برشلونة كان على موعد مع مواجهة إشبيلية، في المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا، لينجح الفريق الكتالوني في الفوز بنتيجة 5-0، سجل منها إنييستا هدفا كان الأخير له مع “البلاوجرانا”.



بدأ إنييستا مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2004-2005، ورغم المشاركة في 37 مباراة من أصل 38 بالدوري الإسباني، إلا أنه شارك كبديل في 25 مباراة منها.



وحقق إنييستا 32 لقباً بقميص الفريق الكتالوني، منها 9 ألقاب للدوري الإسباني، و4 لدوري أبطال أوروبا، و6 لكأس الملك، و7 للسوبر المحلي، و3 للسوبر الأوروبي ومثلها لكأس العالم للأندية.



ونستعرض أفضل 10 أهداف سجلها إنييستا مع برشلونة..

