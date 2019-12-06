فيجو يرد على بوتي: لا وجود للعنصرية في برشلونة

موقع سبورت 360 – رد البرتغالي لويس فيجو لاعب برشلونة وريال مدريد السابق على تصريحات الفرنسي إيمانويل بوتي ، لاعب البارسا السابق ، التي قال من خلالها أنه عانى من بعض العنصرية داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

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و قال فيجو في تصريحات أبرزتها يومية آس الإسبانية اليوم الخميس ” لم يسبق لي أن شعرت بأي نوع من العنصرية في غرفة ملابس برشلونة”.

فيجو يؤكد: لم أشعر بأي عنصرية في غرفة ملابس برشلونة

و أضاف مفيداً ” كنت لاعباً أجنبياً و تلقيت معاملة جيدة من الإسبانيين و الكتالونيين ، تأمين الكلاسيكو ؟ لعبت في برشلونة بدون ضمانات أمن و سلامة ، في الوقت الحاضر لو أرادوا فعل ذلك فليفعلوا”.

و جاءت تصريحات فيجو على هامش تقديم المباراة الودية بين أساطير منتخب إسبانيا و نجوم العالم و التي ستقام في الحادي و العشرين من ديسمبر المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

بدوره علق الإسباني الدولي السابق ألبرتو لوكي على تصريحات بوتي و قال ” في الواقع أنا مندهش مما سمعت “.

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