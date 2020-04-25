فيديو.. إتلاف أكثر من ألفي لغم حوثي في المخا

أتلف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام”، 2360 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز.

ونقل المكتب الإعلامي لمشروع “مسام”، اليوم السبت، عن مديره العام أسامة القصيبي قوله إن “عملية الإتلاف شملت 1020 لغما مضادا للدبابات، و500 قذيفة غير منفجرة، و590 فيوز منوع بالإضافة إلى 150 عبوة ناسفة، و100 لغم مضاد للأفراد”.





وقال القصيبي إن “العملية التي نفذها الفريق رقم 30 الخاص بجمع القذائف تُعد العملية رقم 17 في الساحل الغربي ليصل إجمالي عمليات الإتلاف التي نفذها المشروع إلى 61 عملية إتلاف وتفجير في اليمن”.

وأشار إلى أن “مساحة الأراضي التي تم تطهيرها منذ انطلاق المشروع في منتصف 2018 بلغت 9.917.384 مترا مربعاً.

وبحسب مشروع “مسام” فإن “إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع في 2018، حتى منتصف شهر إبريل/نيسان الجاري بلغ 161238 لغماً، وذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة، زرعتها المليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة”.





وأشار إلى أن الألغام التي زرعها الحوثيون “راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء”.