فيديو .. اعتقال طالب وطالبة من داخل جامعة صنعاء بتهمة الاختلاط

لا زالت مليشيات الحوثي تمارس ابشع وسائلها الاستفزازاية ضد طلبة كلية الإعلام، بجامعة صنعاء ، فبعد منعها عمل مجموعات مختلطة للبحوث الخاصة بالمقررات الدراسية، قامت يوم الأربعاء، بمنع تسجيل أي برامج إذاعية أو تلفزيونية” تطبيقية” مع الطالبات بحجة الاختلاط ، وتنافيآ مع أخلاقيات الإسلام حسب زعمهم.

ويظهر فيديو مصور لمقابلة اجراها طالب بكلية الإعلام مع عدد من الطالبات ،حيث تظهر الفتاة فيه بنصف وجهها دون ظهور العينين ، في أول قيد تضعه المليشيات أمام ممارسة الإعلام بحرية،إضافة إلى تقييد حرية الفتاة والعودة بها إلا ما قبل آلاف السنين، وإظهارها في صورة غريبة لم تسبق من قبل ،الأمر الذي أحدث حالة من الغضب والاستنكار ،وكذا والسخرية في أوساط الطلبة .

وقال مصدر خاص ، للمشهد اليمني ، وهو أحد طلاب الإعلام ،أن دكتور المادة الذي يقوم بتدريسهم مادة الصراع العربي الإسرائيلي والمنتمي للجماعة الحوثية ، كلفهم بعمل استطلاع مصور ،وطلب منهم عدم إظهار الطالبات والاكتفاء بنصف الوجه وعدم ابراز أعينهن أثناء المقابلة، كأسلوب تحفظ لصون المرأة ،ومراعاة لعفتها وأخلاقيات الدين الإسلامي ،حسب قولة.

وعلى سياق متصل قامت مليشيات الحوثي ، يوم الأثنين ،باقتحام كلية الإعلام بجامعة صنعاء ،واعتقلت طالب وطالبة أثناء تسجيل صوتي لأحد التكاليف الدراسية، واستدرجتهم إلى مكتب عمادة الكلية، ومن ثم مباشرة التحقيق معهم بحجة الاختلاط وتنافيآ مع الاخلاقيات، وأن ما يقومون به يؤخر النصر حسب زعمهم.

هذا ورصد موقع المشهد اليمني، منشورآ بصفحة الفيس بوك، على لسان أحد طلبة الإعلام المتواجدين اثناء الحادثة .. يحكي تفاصيل ماجرى.

كل شيء مقبول بالنسبة إلي ويمكن أن أدافع عنه، ولكن الذي لا يمكن أن أقبله أو أسكت عليه هو مثل الذي حصل اليوم أمامي ولزملائي وللأمن والطلاب والكلية بشكل عام من إهانة واستهتار وصلف من قبل أحد ضباط الأمن المسؤولين عن تأمين الجامعة، في ساحة كلية الإعلام في جامعة صنعاء، والقصة باختصار مقتضب “” أن لدينا تكليف بحث تسجيلي في مادة “الصراع العربي”، بأخذ استبيان صوتي من مجموعة من طالبات وطلاب الكلية، وعندما كان زميلي يأخذ الاستبيان من احدى الطالبات وفي وسط ساحة الكلية وبين مئات من الطلاب والطالبات من كل المستويات وفي ساعة قائظه من ظهيرة يومنا هذا، أقترب مرافق الضابط نحوهم وشاف إن الموضوع عادي وطبيعي، إلا أن الضابط الذي دخل حوش الكلية بهيئة من يدخل إلى معركة وصل وبدون أي مقدمات ويسحب صاحبنا من رقبته، العسكري يتكلم ويوضح وهو مايسمع، البنت ترد وهويصيح عليها بأعلى صوته، الوليد يحاكيه ويحاول يوريه التلفون والتسجيل وهو يتلفظ عليه بألفاظ نابذة ويسحبه في وسط الساحة من رقبته دون أن يسمح له بفرصه للكلام وبشكل استفز كل الطلاب المتواجدين في الساحة الذين تجمهروا حول الضابط يحاكوه ويصيحوا عليه وهو يتوعد الجميع بالضباط والتربية، واستمر ” سوبر مان” يتوعد ويهدد ويدهف الراجل ويسحبه إلى مكتب العمادة مع صيحات من التهديد والوعيد والغضب، تبعنا صاحبنا إلى مكتب العمادة نكلم الضابط ونحاويل نهدية ونوضح له وعلى طول وجه لنا تهم التحريض على الأمن وإهانة هيبة الدولة وتهديدات الفصل واحنا طلاب مانستحق جامعة ووجودنا في جامعة ” أبيه” خطاء لابد أن يستقيم ويتصلح على يده، وهات يا اقتياد للمجموعة من الطلاب بتهمة التحريض، وصيحات وتشنجات وفتح اللاسلكي ويا 3 عزز ، ويا 6 تعالوا، ويا البحث جهز”

طبعا كلمناه وكلمنا الملتقى الحريص على عدم إقلاق الأمن وكلمنا العمادة أنه مستعدين تحمل أي خطاء يثبت علينا ولكن الضابط الناري ماعد كان يسمع، والتعزيزات وصلت والحادثة أصبحت حديث الكلية وزميلي أخذوه معهم للتحقيق في ذمة القضية، وخرج بعد ساعات من الإحتجاز واتصالات دكتور المادة وتوصيات سيرة وسلوك عديدة “

وأنا هنا لا أطلب من أحد التضامن ولا أناشد أحد إجراء أي اصلاحات ولا أذكر القصة إلا لتعليل مناشدتي التي مازلت مصرا عليها، وهي أنه بعد أن وصلت مسائلة الإختلاط إلا هذة الدرجة من الأهمية ولم تجدو من المعالجات لها إلا مثل هذة التصرفات الطائشة، فنناشدكم باللة أن نقفل هذا الملف العصيب إلى الأبد ونفصل الطلاب عن الطالبات ونمنع الاختلاط بشكل نهائي ونرتاح من كل تبعاته !

صدقوني إنه أكرم وأشرف من رؤيتي دموع زميلي تجلجل في عيونه في الوقت الذي يستعرض عليه رجل الأمن عضلاته دون أن يسمح له بالدفاع عن نفسه حتى بالكلام، وأهون من الإحراج الذي وقعت في الطالبة ووقعنا به جميعا دون أي شيء، وأسلوب أرقى من الطريقة التي يتم فيها معالجة هذة الإشكالية .

#أحمد-الكمالي.