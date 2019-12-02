فيديو | الحظ أم شتيجن؟ أتلتيكو مدريد يُعاني أمام برشلونة

لم يتوانى تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عن التصديات الإعجازية أمام أتلتيكو مدريد، وهذه المرة بتصدق أقل ما يوصف بالإعجازي من رأسية هيرموسو.

شتيجن منح فريقه فرصة الاستمرار داخل المباراة، وفيما بعد أدرك ميسي هدف الانتصار بصورة مثالية في الدقائق الأخيرة، لتخرج كتيبة فالفيردي مظفرة بثلاث نقاط غالية.

فيديو | تصدي شتيجن الخيالي أمام أتلتيكو مدريد

أتلتيكو حاول في الكثير من الفرص أن يُسجل، لكن اصطدم بتألق شتيجن من جهة، وسوء الحظ الغريب الذي يتجلى في هذه الكرة من جهة أخرى.

من الذي تسبب في هزيمة الأتليتي، هل شتيجن بتألقه أم الحظ بمعاندته كتيبة سيميوني؟