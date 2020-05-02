أخبار نادي برشلونة

فيديو: بيكيه يستعرض ذكرى سداسية برشلونة على ريال مدريد بالكلاسيكو

2 مايو، 2020
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فيديو: بيكيه يستعرض ذكرى سداسية برشلونة على ريال مدريد بالكلاسيكو

هاي كورة – استعرض جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني ذكرى هدفه في مرمى نادي ريال مدريد بالكلاسيكو عندما حقق النادي الكتالوني نتيجة عريضة في قلب البرنابيو بستة أهداف لهدفين في مثل هذا اليوم من عام 2009.

ونشر اللاعب عبر حسابه على تويتر فيديو لهدفه الذي سجله في المباراة وكان الهدف السادس للبلوغرانا ودون على التغريدة “منذ 11 عام”.

ويعد بيكيه من اللاعبين الغير محبوبين لدى جماهير ومسؤولي نادي ريال مدريد بسبب كثرة تصريحاته العدوانية ضد النادي طوال مسيرته.


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