المشهد اليمني

فيديو صادم للملحق العسكري اليمني بتركيا يثير ضجة كبيرة أوساط اليمنيين

12 يناير، 2020
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المشهد اليمني

اثار الفيديو الذي انتشر يوم أمس للملحق العسكري اليمني في اسطنبول (عسكر زعيل) ضجة واسعة في وسائل التواصل الإجتماعي، وكالعادة انقسم المتابعين بين مؤيد ومعارض.

الفيديو أخذ من كلمة ألقاها زعيل في إحدى الندوات حاول فيه تمجيد الدولة العثمانية حينما كانت في اليمن.

وقد ذكر فيه منجزات الإمبراطورية العثمانية في القرنين الخامس عشر والثامن عشر من جامعات ومدارس وجيش وبنى تحتية وقلاع وأسوار وحصون وهو ما اعتبره ناشطون وسياسيون دعوة صريحة وترحيب بعودة الأتراك إلى احتلال اليمن من جديد.

الفيديو كان صادما للكثير من المتابعين معتبرين ذلك سقوط حقيقي يصدر من شخص يعمل في حكومة الشرعية وفي أهم منصب داخل السفارة اليمنية، إضافة إلى أن حديثه حمل مغالطات تاريخية كبيرة لا يمكن لأي عاقل تصديقها.

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