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فيديو.. فرحة مجنونة للاعبي سالامانكا وإيبيزا احتفالاً بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

15 يناير، 2020
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ريال مدريد

سبورت360- رغم أن مواجهة أي فريق مغمور لريال مدريد أو برشلونة تعتبر مهمة مستحيل الفوز فيها إلا في حالة وجود مفاجآت، احتفل لاعبو سالامانكا وإيبيزا بشكل كبير في قاعة المطعم بعد أن علموا بأن القرعة أوقعتهم في طريق “عملاقي إسبانيا” خلال منافسات دور الـ32 في بطولة كأس إسبانيا.

نشر الحساب الرسمي لنادي سالامانكا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كواليس متابعة اللاعبين لقرعة دور الـ32 لبطولة كأس إسبانيا، وكان هناك العديد من الكاميرات التي كانت تتابع الحدث.

ظهر في “الفيديو” احتفالات هستيرية من لاعبي سالامانكا بعد تأكدهم من مواجهة ريال مدريد في بطولة الكأس، رغم فارق الإمكانات وصعوبة الفوز، إلا ان خوض اللقاء يعد شهرة ومباراة للتاريخ بالنسبة إليهم.

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يلعب سالامانكا في منافسات الدوري الإسباني للدرجة الثانية “B”، ويتواجد في المرتبة الـ18 من أصل 20 فريقاً، وسوف يستضيف ريال مدريد في تاريخ 22 يناير الجاري.

نفس الأمر بالنسبة إلى فريق “إيبيزا” الذي يلعب دوري الدرجة الثانية “B”، بعد أن وقع في مواجهة برشلونة خلال منافسات دور الـ32 لكأس إسبانيا.

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احتفالا بمواجهة ريال سالامانكا فرحة فيديو للاعبي مجنونة مدريد وإيبيزا وبرشلونة

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