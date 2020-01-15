فيديو.. فرحة مجنونة للاعبي سالامانكا وإيبيزا احتفالاً بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

سبورت360- رغم أن مواجهة أي فريق مغمور لريال مدريد أو برشلونة تعتبر مهمة مستحيل الفوز فيها إلا في حالة وجود مفاجآت، احتفل لاعبو سالامانكا وإيبيزا بشكل كبير في قاعة المطعم بعد أن علموا بأن القرعة أوقعتهم في طريق “عملاقي إسبانيا” خلال منافسات دور الـ32 في بطولة كأس إسبانيا.

نشر الحساب الرسمي لنادي سالامانكا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كواليس متابعة اللاعبين لقرعة دور الـ32 لبطولة كأس إسبانيا، وكان هناك العديد من الكاميرات التي كانت تتابع الحدث.

ظهر في “الفيديو” احتفالات هستيرية من لاعبي سالامانكا بعد تأكدهم من مواجهة ريال مدريد في بطولة الكأس، رغم فارق الإمكانات وصعوبة الفوز، إلا ان خوض اللقاء يعد شهرة ومباراة للتاريخ بالنسبة إليهم.

📽️ VÍDEO | ¡¡¡La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

قرعة كأس إسبانيا أوقعت فريقي درجة ثانية في مواجهة البارسا والريال

يلعب سالامانكا في منافسات الدوري الإسباني للدرجة الثانية “B”، ويتواجد في المرتبة الـ18 من أصل 20 فريقاً، وسوف يستضيف ريال مدريد في تاريخ 22 يناير الجاري.

نفس الأمر بالنسبة إلى فريق “إيبيزا” الذي يلعب دوري الدرجة الثانية “B”، بعد أن وقع في مواجهة برشلونة خلال منافسات دور الـ32 لكأس إسبانيا.

🍾🎉 Quina alegria més gran per als aficionats de l’@ibizaud!!! 👇 Això és el que passa quan te toca el @FCBarcelona_cat a la Copa del Rei! pic.twitter.com/bAw3tTEDe7 — Esports IB3 (@EsportsIB3) January 14, 2020

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