أخبار نادي برشلونة

فيديو : فيدال يهدي برشلونة النقاط الثلاث

11 يوليو، 2020
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فيديو : فيدال يهدي برشلونة النقاط الثلاث

هاي كورة – لقاء الهدف الوحيد او النقاط الثلاث انهى فيه فريق برشلونة الجولة الـ 36 من هذا الموسم بالانتصار بهدف دون مقابل امام صاحب الارض فريق بلد الوليد الذي كان يمني النفس بختام موسم جيد وتسجيل فوز على الزائر برشلونة ولكن دون جدوى .

كما جرت العاده مع فريق برشلونة منذ العوده بعد التوقف فالفريق يقدم شوط اول مميز وغالبا ما يسجل في البدايات وهذه المره اتى الهدف من اقدام التشيلي ارتورو فيدال في الدقيقه الخامسه عشر بعد ان سدد كره صاروخيه سكنت الشباك معلنه هدف اللقاء الوحيد وهدف النقاط الثمينه وهي التي تعزز حضوض برشلونة في هذا الموسم ان تعثر الريال في احد الجولات القادمة .

استكمل الفريقان مجريات الشوط الثاني مع العديد من المحاولات على كلا الجانبين ولكن لم تهتز الشباك في هذا اللقاء الا مره واحده فقط ليصل رصيد برشلونة الى النقطة 79 وبفارق نقطة وحيده عن المتصدر ريال مدريد الذي ينتضره لقاء صعب جدا امام قرناطه مساء الاثنين القادم .

شاهد تفاصيل اللقاء والارقام من جداول هاي كورة


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