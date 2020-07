فيديو : فيدال يهدي برشلونة النقاط الثلاث

Goal! Another Messi assist! ✅

Arturo Vidal smashes the ball home to hand Barca an early lead! #ValladolidBarça #beINLiga

Live Blog 👇https://t.co/xnIwSVyJ6L pic.twitter.com/JeBPfXp3N7

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 11, 2020