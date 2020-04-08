فيديو – فيدرير يتحدى ميسي ورونالدو وإبراهيموفيتش

قام أسطورة التنس وأحد أبرز الرياضيين في التاريخ روجر فيدرير بتحدٍ جديد من أجل حث الجماهير على البقاء في المنزل.

وكان العديد من نجوم الرياضة وكرة القدم قد قاموا بتحديات كثيرة أبرزها كان تحدي المنديل والذي قام به العديد من النجوم.

وفي الإطار ذاته، وبعدما ظهر في مقطع فيديو منذ أيام يقوم ببعض التدريبات الخفيفة في حديقة منزله، ظهر فيدرير من خلال تحدٍ جديد.

ويقوم هذا التحدي على ضرب الكرة بالمضرب من وإلى الحائط بشكل متواصل لمدة دقيقة دون أن تسقط الكرة على الأرض خلال هذه الفترة.

— Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

وظهر فيدرير في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على تويتر وهو يقوم بالتحدي مرتديًا قبعة على رأسه ومحتفظًا بكامل أناقته.

وقام فيدرير بتحدي العديد من نجوم الرياضة من أجل القيام بهذا التحدي، وعلى رأسهم نجوم كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.

— Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

وعلق فيدرير على الفيديو قائلًا: “تدريب منفرد مفيد. دعونا نرى ما سيحدث في النهاية، قم بتنفيذ التحدي وسأقدم لك بعض النصائح، المهم أن تختار قبعتك بحكمة”

وتضمنت الأسماء التي تحداها فيدرير أيضًا ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأمريكية وسيرينا ويليامز ونوفاك دجوكوفيتش من بين لاعبي التنس والدراج الإيطالي فالنتينو روسي والعديد من الأسماء الأخرى.

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يذكر أن روجر فيدرير قد قام بالفعل بنشر العديد من مقاطع الفيديو للجماهير التي استجابت للتحدي وقام بوضع التعليقات عليها من أجل حث المزيد منهم على المشاركة.