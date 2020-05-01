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فيديو.. قوات الشرعية تحقق تقدما عسكريا هو الاول من نوعة وتصل لاول مرة الى مواقع استراتيجية في السوادية

1 مايو، 2020
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حققت قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء ،اليوم الخميس، تقدما عسكريا هو الأول من نوعه بالسيطرة على مواقع استراتيجية صوب معقل مليشيا الحوثي في مديرية السوادية وتكبيدها خسائر فادحة في صفوفها.

وقال مصدر ميداني إن عددا من الوحدات العسكرية مسنودة بالتحالف العربي نفذت هجوما من مواقع تمركزها في جبهة قانية على مواقع المليشيات الحوثية في جبل اليسبل الاستراتيجي ومحيطه.

وأوضح أن القوات العسكرية المهاجمة تنتمي إلى ألوية محور البيضاء مع كتيبة معظم أفرادها من آل حميقان تم استقدامها مؤخراً من جبهة صرواح إضافة إلى رجال قبائل العبدية والبيضاء.

وأضاف أن معارك عنيفة اندلعت منذ الساعات الأولى للصباح بمختلف أنواع الأسلحة واستمرت لساعات مسفرة عن دحر مليشيا الحوثي من مواقع مهمة تتبع إداريا مديرية السوادية.

وأكد المصدر في سياق تصريحه تحرير شبكة اليسبل ونقطة اليسبل التابعة للأمن الوقائي الحوثي مع أجزاء من موقع الحمة؛ ومصرع أكثر من 23 عنصراً حوثياً لا تزال جثثهم متناثرة في المواقع علاوة على جرح عشرات آخرين وفرار من تبقى صوب الوهبية.

ولفت المصدر إلى أهمية “اليسبل والحمة” التي تحررها قوات الجيش اليوم لأول مرة منذ سيطرة المليشيات الحوثية على المنطقة في عام 2015م حيث تطل هذه المرتفعات على منطقة الوهبية التي تعد أحد أهم معاقل الحوثيين في المحافظة.

 

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