أخبار نادي برشلونة

فيديو كوميدي .. قرعة دوري أبطال أوروبا بشكل مختلف

13 يوليو، 2020
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فيديو كوميدي .. قرعة دوري أبطال أوروبا بشكل مختلف
كيف تشاهد قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 مباشرة ؟

سبورت 360- أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020 والتي أجريت في سويسرا ظهر يوم الجمعة الماضية.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مباريات ثقيلة للغاية من المستوى الرفيع كعادة البطولة الأقوى والأهم أوروبياً.

قرعة دوري أبطال أوروبا بشكل مختلف

وأوقعت القرعة الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة نارية أمام الفائز من لقاء أولمبيك ليونالفرنسي ضد يوفنتوس الإيطالي، بينما سيكون على برشلونة مواجهة بايرن ميونخ أو تشيلسي حال فوزه على نابولي الإيطالي.

وأعد فريق “سبورت 360” فيديو كوميدي عن نتائج قرعة الدور ربع ونصف النهائي في دوري أبطال أوروبا وحال الفرق بعد انتهاء القرعة.

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