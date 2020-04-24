أخبار نادي برشلونة

فيديو: كيف أثر كرويف بالإيجاب على جمالية أداء برشلونة؟

25 أبريل، 2020
0
فيديو: كيف أثر كرويف بالإيجاب على جمالية أداء برشلونة؟

هاي كورة – يعد الأسطورة يوهان كرويف واحداً من أصحاب البصمة الكبيرة على أداء نادي برشلونة خلال فترة توليه مسؤولية تدريب الفريق واعتمد أسلوبه على الجمالية التي ظلت تلازم أداء الفريق حتى وقت قريب.

وظل جميع المدربين يتوارثون تكتيك كرويف الجمالي في برشلونة لدرجة وصلت إلى انفراد النادي الكتالوني بتلك الثقافة التي يتعلمها شبابه بأكاديمية صغار الفريق.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لأهداف وأداء برشلونة في حقبة كرويف والتي أعجبت عشاقه بمختلف الأزمنة والعصور.


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أثر أداء الدوري الإسباني بالإيجاب برشلونة جمالية على فيديو كرويف كيف

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : برشلونة يُغري 5 مهاجمين بدور الدوبلير

أخبار برشلونة : برشلونة يُغري 5 مهاجمين بدور الدوبلير

25 أبريل، 2020
Photo of تيباس: برشلونة لن يضم نيمار أو لاوتارو

تيباس: برشلونة لن يضم نيمار أو لاوتارو

25 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : برشلونة يضع ضابط الإيقاع في سوق الانتقالات

أخبار برشلونة : برشلونة يضع ضابط الإيقاع في سوق الانتقالات

25 أبريل، 2020
Photo of فيديو: من الذاكرة.. كيف أبدع ديمبيلي بهدفه في شباك توتنهام

فيديو: من الذاكرة.. كيف أبدع ديمبيلي بهدفه في شباك توتنهام

25 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق