فيديو: كيف أثر كرويف بالإيجاب على جمالية أداء برشلونة؟

هاي كورة – يعد الأسطورة يوهان كرويف واحداً من أصحاب البصمة الكبيرة على أداء نادي برشلونة خلال فترة توليه مسؤولية تدريب الفريق واعتمد أسلوبه على الجمالية التي ظلت تلازم أداء الفريق حتى وقت قريب.

وظل جميع المدربين يتوارثون تكتيك كرويف الجمالي في برشلونة لدرجة وصلت إلى انفراد النادي الكتالوني بتلك الثقافة التي يتعلمها شبابه بأكاديمية صغار الفريق.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لأهداف وأداء برشلونة في حقبة كرويف والتي أعجبت عشاقه بمختلف الأزمنة والعصور.