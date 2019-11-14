فيديو.. متسللون حوثيون تركوا مصاباً واسعفته القوات المشتركة

تركت عناصر الميليشيات الحوثية المتسللة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، غربي اليمن، أحد عناصرها وراءها وفرت بعد إصابته بطلقات نارية ليقع في أيدي القوات المشتركة التي بادرت إلى إسعافه.

وأسرت القوات المشتركة أحد المتسللين الحوثيين على مواقعها في منطقة الجبلية بعد إصابته خلال التصدي لمحاولة تسلل، وقامت القوات المشتركة بإسعاف الأسير الذي أصيب برصاص في قدميه وتقديم الرعاية الصحية له في المستشفى الميداني.

وقال الأسير إنهم حاولوا التسلل ومهاجمة مواقع القوات المشتركة هو ومجموعة مكونة من 4 أفراد بأمر من قائدهم المدعو أبو ياسين، وأصيب بطلقات نارية في قدميه، فيما لاذ رفاقه بالفرار.

إلى ذلك، قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، أحد المساجد في التحيتا جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها اليومية المستمرة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية لـ “العربية. نت”، ان ميليشيات الحوثي، استهدفت مسجد عمر بن الخطاب في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتسببت بأضرار كبيرة فيه.

وأشارت المصادر، إلى إن هذا الاستهداف ليس الأول الذي تقوم به الميليشيات وتنتهك الحُرمات وتقصف دور العبادة.

وأضافت، إن الميليشيات استهدفت في وقت سابق عددا كبيرا من المساجد، وفي مناطق أخرى استخدمت بعض المساجد كثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.