أدلى قائد كتيبة المهام الخاصة في محافظة أبين، القائد نبيل الحنشي، بتصريح هام من الخطوط الأمامية بجبهات أبين.وفي التصريح رد الحنشي على أكاذيب وشائعات حزب الاصلاح، حول أنباء انسحاب القوات الجنوبية من جبهة أبين.

وفي التسجيل المصور أكد الحنشي على ثبات القوات الجنوبية في مواقعها واستعدادها لصد أي تهديدات، والدفاع عن أرض الجنوب.

فيديو – من الخطوط الأمامية بأبين قيادي جنوبي يرد على إعلام الإخوان