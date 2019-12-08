المشهد اليمني

فيديو موجع .. شاهد شاب من الاوائل على مستوى الجمهورية متشرد في الشارع

8 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الشباب اليمنيين وهو في حالة رثة، ووضع إنساني صعب.

الشاب من أوائل الجمهورية وبحسب ما جاء في الفيديو الذي صوره أحد زملائه في الدراسة حيث سأله عن نتائجه فأجاب بأنه كان الرابع على مستوى الجمهورية.

وهيب بدأ يعدد لزميله نتائج المواد التي حصل عليها في الثانوية العامة والابتسامة تعلو وجهه.

فقد حصل في مادة اللغة الإنجليزية على الدرجة النهائية 100 وحصل في الرياضيات على97 درجة بينما حصل في الكيمياء والأحياء على 93 و92.

الشاب يبدو هادئا ومتعبا نفسيا، ثيابه مهلهة، ظهر وقد استسلم لشجرة القات التي تملأ فمه.

واثار مقطع الفيديو على استياء واسع وقالو ان حال اليمن اصبح ابن قائد لواء و ابن الشيخ في المانيا و امريكا يدرسون و ابناء المواطنين الاوائل اصبحوا في الشوارع لان ليس لديهم واساطات.

 

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