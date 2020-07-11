فيديو: هل ميسي من كوكب اخر

هاي كورة – في مشهد طريف حدث قبل دخول لاعبي برشلونة للمنطقة الخاصة بهم ومن بين البروتوكولات الرسميه هو جهاز قياس درجة الحرارة بشكل يومي .

ميسي اتي امام الجهاز لكي يلتقط درجة الحرارة ولكن لم يستجيب الجهاز عدة مرات الامر الذي دفع الكثير من الجمهور بالتعليق على هذا المشهد بان ميسي ليس من كوكب الارض بل هو مخلوق فضائي وهو تعبير من باب الدعابة لتلك الجماهير ولكن كان القصد منه ان ميسي فعليا من حيث المستويات هو لاعب مختلف عن كل لاعبي كرة القدم .

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