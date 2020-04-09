فيرديناند رفض فرصة التتويج بالسداسية مع برشلونة

لماذا رفض فيرديناند الانضمام إلى برشلونة في 2008؟

كشف ريو فيرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، أنّه كان قريبًا من التوقيع مع برشلونة في 2008 بعد طلب من فرانك ريكارد بالحصول على خدماته.

ريو لعب لصالح مانشستر يونايتد بين 2002 و2014 وحقق الدوري الإنجليزي 6 مرات كما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال صاحب الـ 41 عامًا في حوار مع شبكة BT البريطانية: “كان وكيل أعمالي في مفاوضات مع برشلونة، وتحدث معي ريكارد بعد التعادل السلبي في لقاء دوري أبطال أوروبا عام 2008 في كامب نو”.

وتابع: “كنت دائمًا أود اللعب خارج انجلترا، ولكن ما جعلني أتردد هو أنني كنت في فريق ناجح مثل مانشستر يونايتد وكان من المستحيل التفكير في الرحيل عنه”.

لاعب مانشستر يونايتد السابق أشار إلى أنّه تلقى العديد من العروض ولكن عرض برشلونة كان الأكثر جدية إلا أنّه رفض الانضمام لهم لأنّه رأى أنّ الفريق لا يزال في مرحلة إعادة البناء.

وأوضح: “قلت لنفسي إن برشلونة يحتاج إلى سنتين أو ثلاثة لكي يعود للمنافسة مرة أخرى ولم يكن هذا الأمر يناسبني”.

واختتم: “وقتها كان تشافي وإنييستا وميسي في بداية العشرينيات ولم أتصور أنّ هذا الفريق سوف يسيطر على البطولات لعدة أعوام، لقد كان الوضع مختلفًا تمامًا في 2008 ولا توجد مقدمات لما حدث بعد ذلك”.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق 6 بطولات في العام التالي ليصبح الفريق الوحيد في التاريخ الذي يحصد جميع الألقاب الممكنة في عام واحد.