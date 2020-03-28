فيرديناند عن مفاوضات مان يونايتد مع كوتينيو: ليس فى وجود فرينانديز







ووجه يونايتد، وغيره من فرق الدوري الإنجليزي، أنظارهم نحو فيليب كوتينيو، بعد أن أعلن برشلونة رغبته في إعارة لاعب خط وسط ليفربول السابق، مجددًا في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لبايرن ميونخ.







ومنذ انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة قبل عامين في صفقة قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني، أخفق صانع الألعاب البرازيلي في تقديم ما كان متوقعا منه.







وذكرت صحيفة “ميرور” أن توقعات أشارت إلى عودة كوتينيو للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد عقب انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونخ، وارتبط اسمه بآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وكذلك مانشستر يونايتد.







وقال فيرديناند عبر حسابه على إنستجرام “كوتينيو موهبة هائلة، الانتقال مجددًا إلى الدوري الإنجليزي سيكون أمرًا جيدًا له”.







وتابع “كوتينيو لا يمكنه تحسين أداء مانشستر يونايتد. في ليفربول كان لاعبا رائعا، لكن منذ رحيله عن الريدز لم يكرر ذلك حتى الآن”.







وأضاف “لقد تعثر في برشلونة، وأخفق في التناغم مع الفريق ثم أخفق في تقديم عروض مذهلة مع بايرن. هو يحتاج إلى الانضمام للفريق المناسب”.







ونوه “كنت سأقول مانشستر يونايتد هو الفريق المناسب قبل أن يظهر برونو فيرنانديز، لكن الآن لن أقول هذا”.







ولدى سؤال فيرديناند عما إذا كان آرسنال هو الفريق المناسب لكوتينيو الآن، قال إن توتنهام هو الأنسب للاعب البرازيلي.







وأوضح “هل سيحسن أداء توتنهام؟ نعم سيفعل بنسبة 100%. لاعبون مثل هاري كين وديلي آلي وسون، كلهم يطمحون لانضمام نجم مثله للسبيرز”.