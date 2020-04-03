كريتر سكاي

فيروس كورونا يتسبب بإيقاف مسؤولا بارزا في وكالة سبأ بصنعاء

3 أبريل، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

تسببت تغريدة نشرها صحافي بارز في صنعاء عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بإيقافه عن العمل.

واصدر وزير الاعلام التابع لحكومة صنعاء ضيف الله الشامي قرار يقضي بإيقاف نائب رئيس مجلس وكالة سباء للأنباء اليمنية .

وجاء في قرار الايقاف للصحافي محمد عبدالقدوس نائب رئيس مجلس وكالة سباء للأنباء اليمنية عن العمل بعد نشره تغريدة اعلن فيها عن تسجيل اول حالة كورونا.

واختتم بالقول سيتم ايقافه عن العمل حتى اشعار آخر بسبب التغريدة التي اثارت هلع كبير.

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بإيقاف بارزا بصنعاء سبأ في فيروس كورونا مسؤولا وكالة يتسبب

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