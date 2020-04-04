فيروس كورونا يمنح برشلونة تدعيمًا مميزًا فيما تبقى من الموسم

الاستفادة الوحيدة من الأزمة..

سيحظى برشلونة بدعمٍ غير متوقع لما تبقى من موسمه الحالي، عندما سيعود عثمان ديمبيلي مرة أخرى إلى الملاعب عند عودة النشاط الموقوف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ومن المُعلن أن الدوري الإسباني سيسجل عودته في مطلع مايو، لكن أغلب الظن أن هذا الموسم سيتم تأجيله مرة أخرى، على أن يكون موعد الاستئناف في منتصف شهر يونيو المقبل.

في هذه الحالة، فإن ديمبيلي سيكون موجودًا إن اكتمل تعافيه في الوقت المحدد، فمنذ إصابته في مطلع فبراير وأعلن النادي أنه سيحتاج إلى 5 أشهر للعودة مرة أخرى إلى كامب نو.

لذلك فقد يلحق الدولي الفرنسي ببعض مباريات الموسم في تدعيمٍ سيكون مهمًا للغاية لكتيبة كيكي سيتين، ولن يؤثر أيضًا على تواجد مارتن بريثويت في قائمة النادي الكتلاني.

خاص.. ريفالدو: لاوتارو غير مناسب ونيمار لا يخشى اللعب بجوار ميسي

برشلونة ضم بريثويت محل ديمبيلي مستغلًا الحق الذي منحه الاتحاد الإسباني لأي نادٍ في الليجا بإحلال لاعب مكان آخر مصاب لمدة 5 شهور أو أكثر خارج المواعيد الرسمية لسوق الانتقالات.

من المفترض أن ديمبيلي بات خارج قائمة البرسا، لكن ولأن البلوجرانا قائمته تحتوي على 19 لاعبًا فقط، فإن صاحب الـ20 عامًا يمكنه العودة للقائمة عند استئناف البطولة وتعافيه من الإصابة.

يذكر أن لويس سواريز أيضًا سيُدعِّم صفوف برشلونة إذا عادت الليجا في وقت متأخر كالمتوقع، حيث سيكون قد تعافى من الإصابة التي كانت تتطلب الغياب حتى مايو بحسب إعلان النادي.

