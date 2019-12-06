فيغو يرفض تأجيل الكلاسيكو: لعبت وسلامتي مهددة

فيغو ينفي عنصرية الكتلان ويرفض تأجيل الكلاسيكو

فريق عمل يوروسبورت عربية

رفض الأسطورة البرتغالية لويس فيغو -نجم برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان السابق- الاعتبارات التي اتخذها الاتحاد الإسباني لتأجيل الكلاسيكو.

وقد حدد الاتحاد الإسباني يوم 18 ديسمبر كانون الأول الجاري موعدا للمواجهة التي كان يفترض أن تلعب الشهر الماضي، مبررا ذلك القرار بالاحتجاجات في مقاطعة كتالونيا.

لكن فيغو الذي كان قد انتقل من برشلونة إلى ريال مدريد لم يقتنع بتلك المبررات، فقد صرح بأنه شخصيا لعب الكلاسيكو على الرغم من أن سلامته لم تكن مضمونة.

كان فيغو قد تعرض إلى رشق من جماهير برشلونة عقب انتقاله إلى ريال مدريد، وألقي نحوه رأس خنزير في واقعة شهيرة للغاية.

لذلك يعتقد النجم البرتغالي بأن تأجيل المواجهة يعطي انطباعا خاطئا لأنه يعطي القوة لمن تسبب في ذلك.

مضيفا: “كرة القدم ليست سياسة، إنهم يحبون سماع أصواتهم وتأجيل المباراة يمنحهم ما يريدون”.

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لكن فيغو نفى اتهامات أطلقها الفرنسي الدولي السابق إيمانويل بيتي حيث قال إنه شعر بالعنصرية حين كان لاعبا في برشلونة، وهو أمر لم يوافقه فيغو إذ قال: “خلال وجودي لم يحدث ذلك، لم أشعر بالعنصرية في غرف تغيير الملابس، كنت أجنبيًا ولكنني كنت أكثر شعبية من لاعبين إسبان”.