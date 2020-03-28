فيلا: كرهت أيامي في أرسنال وكنت قريبًا من برشلونة

تعرف على تصريحات اللاعب المكسيكي حول فترته في لندن

تحدث كارلوس فيلا، لاعب لوس أنجلوس الأمريكي، عن فترته في أرسنال وكيف أنّه كره الحياة في لندن واقتراب برشلونة من التعاقد معه.

فيلا تواجد في أرسنال عام 2005 ولكنّه رحل في سلسلة إعارات قبل مغادرة لندن بصورة نهائية في 2012.

وقال فيلا في تصريحات صحفية: “أيامي في لندن كانت سيئة للغاية ولم أكن أشعر بالسعادة مطلقًا هناك ولا امتلك أي ذكريات سعيدة هناك”.

وتابع: “حينما وصل لي عرض من ريال سوسيداد في 2012، وافقت دون تردد ولم أكن أمانع الرحيل لأي فريق خارج إنجلترا”.

فيلا لعب في سوسيداد حتى 2017 قبل الرحيل إلى الدوري الأمريكي، كما حاول برشلونة التعاقد معه.

وواصل: “برشلونة حاول التعاقد معي ولكن على سبيل التعاقد، وطلبت الحصول على عقد لموسمين”.

واختتم: “في الأخير، قدّم برشلونة عرضًا لمدة 6 أشهر، قبلت العرض ولكن إدارة لوس أنجلوس رفضت تمامًا ولذلك فشلت الصفقة”.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع مارتن برايثوايت في مركز الهجوم لخلافة عثمان ديمبيلي المصاب.