فيما أثارت سخرية شعب الجنوب..المُحال للتحقيق “بن دغر” يبارك إشهار إئتلاف العيسي بحضرموت ! ⋆

نخبة حضرموت/خاص

بارك المحال للتحقيق رئيس الوزراء اليمني السابق والمتهم بقضايا الفساد الدكتور أحمد عبيد بن دغر في برقية تهنئة لأعضاء موتمر الائتلاف الوطني في محافظة حضرموت بمناسبة تدشين أعمال تحالفهم الوطني “الجنوبي اليمني” السلمي -حسب قوله-.

وقال بن دغر في تصريح له لأعضاء إئتلاف العيسي -فيما اثار سخرية الجنوبيين بشكل واسع وعده البعض أسلوبا استفزازيا- :”سيذكر لكم التاريخ أيها الزملاء والزميلات الأعزاء في حضرموت وفي(اليمن) عموماً أنكم قد قدمتم من سيئون عاصمة الوادي، رسالة سلام في مرحلة اتسمت بالصراع والعنف بين اللاعبين في الساحة الوطنية “.

وعلقت مصادر حضرمية رفيعة لـ “نخبة حضرموت” ساخرة من تصريحات بن دغر بالقول: كيف سيكون إئتلافا جنوبيا وهو يتكلم عن اليمن في تصريحاته.. وهو امر ترفضه حضرموت والجنوب كليا ومباركته للاشهار بعد ان افشلته سيئون بحملاتها الاعلامية والسلمية لاقيمة له.