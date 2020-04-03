فيما الرئيس الزُبيدي يجري اتصال معزيا أبنائه .. تشييع مُهيب لجثمان المناضل العامري

4 مايو / خاص



أجرى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اتصالا هاتفيا بأسرة المناضل الوطني، الأستاذ نصيب أحمد نصيب العامري، عضو الجمعية الوطنية، الرئيس السابق لقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، الذي وافته المنية بمدينة سيئون، مساء أمس الخميس .

وتحدث الرئيس الزُبيدي إلى نجل الفقيد، القاضي أكرم ، والشيخ خالد محسن العامري، شيخ قبيلة العوامر، مبديا أسفه وحزنه العميق للرحيل المبكر للمناضل الصلب والمخلص لقضيته ووطنه الأستاذ نصيب العامري .

وعبّر الرئيس الزبيدي عن خالص مواساته وتعازيه لأبنائه وأفراد أسرته وقبيلة العوامر وأبناء حضرموت كافة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وكانت مدينة سيئون قد شيعت، ظهر اليوم الجمعة، جثمان المناضل والتربوي الأستاذ نصيب أحمد نصيب العامري ، إلى مثواه الأخير بمقبرة تربة جوهر، بعد الصلاة عليه في جامع طه، بعد خطبتي وصلاة الجمعة.

وتقدمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، ممثلة برئيس القيادة المحلية بالمحافظة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بالمحافظة، جماهير المشيعين ، وقدمت واجب العزاء لأبنائه وأفراد أسرته وقبيلته، ناقلة لهم تعازي ومواساة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي ؛ ونائبه هاني علي بن بريك، ورئيس الجمعية الوطنية ، اللواء أحمد سعيد بن بريك، والأمين العام الأستاذ أحمد حامد لملس، وقيادات المجلس وأعضاء الجمعية الوطنية والقيادة المحلية بحضرموت كافة، داعية المولى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

