فيما المحافظ يوجه بالتحقيق .. وفاة ام وابنتها بحريق منزلهم في المكلا

4 مايو / متابعات



لقيت ربة منزل وابنتها، مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع بأحد منازل منطقة الشرج، في مدينة المكلا.

وكشفت مصادر محلية عن تسرب في أسطوانة الغاز بمطبخ الضحيتين، ما ادى إلى نشوب الحريق، خلال إعداد الضحيتين الطعام.

وهرعت سيارات الدفاع المدني، بحسب المصادر، إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده بمساعدة الأهالي، لكن قرب السيدة وابنتها من أسطوانة الغاز المشتعلة لم يدع لهن مجالا للنجاة من النيران.

وفي السياق أجرى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اتصالاً هاتفياً اليوم بالمواطن عبدالمجيد الكثيري الذي تعرّض منزله بمنطقة باعبود بالشرج ظهر اليوم لحادث حريق اسشهدت على إثره امرأة وابنتها وتعرّض عدد من أفراد الأسرة لجروح.

ورفع المحافظ خلال الاتصال خالص التعازي لهذه الأسرة في مصابهم الجلل بوفاه المرأة والبنت، موجهاً الجهات الأمنية بسرعة اجراء تحقيق عاجل في أسباب ودوافع الحريق، ومؤكداً تقديم السلطة المحلية لجوانب الدعم والعون اللازم لهذه الأسرة لتتجاوز أزمتها ومحنتها الحالية.

وأثنى المحافظ على التحرّك السريع لقوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف بإدارة أمن ساحل حضرموت الذين هرعوا مباشرة فور تلقيهم البلاغ الى موقع الحادث، وتمكنوا من إخماد الحريق في أسرع وقت ممكن وبسائل متعدّدة، على الرغم من ارتفاع واتساع الحريق ووجوده في موقع مزدحم بالسكان والمنازل.. شاكراً التفاعل السريع لقائد الدفاع المدني والضابط المناوب وجميع عناصر الدفاع المدني الذين شاركوا في هذه العملية بنجاح.

وأفاد مدير عام أمن حضرموت العميد منير التميمي الذي بادر بالتوجه الى موقع الحريق أن الحريق الذي شبّ في الطابق الثاني للعمارة كان ناتجاً عن تماس كهربائي، نتج عنه وفاة امرأة وبنت بسبب الاختناق وتعرّض رجل وعدد من النساء لجروح.. مؤكداً أن طاقم قوات الدفاع المدني هرعوا مباشرة الى موقع الحادث وبذلوا كل السبل لإنقاذ الأرواح ونجحوا في انقاذ عدد من أفراد الأسرة وإخماد الحريق، لكن المرأة والبنت كانتا قد فارقن الحياة بسبب الإختناق نتيجة الحريق.

وتقدّم العميد التميمي بخالص الشكر لجميع إفراد وقيادة الدفاع المدني والمواطنين على جهودهم الكبيرة في هذا الموقف الإنساني، رافعاً التعازي للأسرة المنكوبة، والشفاء العاجل للجرحى.