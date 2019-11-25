فيما تسطر قوات الحزام الامني ملاحم بطولية.. اندلاع مواجهات شرسة جنوبي اليمن (تفاصيل)

الضالع (تحديث نت) خاص



تشهد محافظة الضالع جنوب اليمن في هذه الاثناء اشتباكات مسلحة عنيفة .

وقالت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة تجري الان شمال غرب محافظة الضالع من ناحية جبهة باب غلق .

وأكدت مصادر أن قوات الحزام الامني الكتيبة الثالثة ومعها قوات الجيش الوطني من اللواء الرابع احتياط و اللواء ٨٣ مدفعية يتصدون لليوم الثاني على التوالي لهجوم شنته مليشيات الحوثي استخدمت فيه الهاونات عيار ١٢٠ مل بكثافة وعربات البي ام بي ورشاشات الـ ٢٣مم.