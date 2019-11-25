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فيما تسطر قوات الحزام الامني ملاحم بطولية.. اندلاع مواجهات شرسة جنوبي اليمن (تفاصيل)
الضالع (تحديث نت) خاص
تشهد محافظة الضالع جنوب اليمن في هذه الاثناء اشتباكات مسلحة عنيفة .
وقالت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة تجري الان شمال غرب محافظة الضالع من ناحية جبهة باب غلق .
وأكدت مصادر أن قوات الحزام الامني الكتيبة الثالثة ومعها قوات الجيش الوطني من اللواء الرابع احتياط و اللواء ٨٣ مدفعية يتصدون لليوم الثاني على التوالي لهجوم شنته مليشيات الحوثي استخدمت فيه الهاونات عيار ١٢٠ مل بكثافة وعربات البي ام بي ورشاشات الـ ٢٣مم.