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فيما تسطر قوات الحزام الامني ملاحم بطولية.. اندلاع مواجهات شرسة جنوبي اليمن (تفاصيل)

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الضالع (تحديث نت) خاص


تشهد محافظة الضالع جنوب اليمن في هذه الاثناء اشتباكات مسلحة عنيفة .

وقالت مصادر ميدانية أن اشتباكات عنيفة تجري الان شمال غرب محافظة الضالع من ناحية جبهة باب غلق .

وأكدت مصادر أن قوات الحزام الامني الكتيبة الثالثة ومعها قوات الجيش الوطني من اللواء الرابع احتياط و اللواء ٨٣ مدفعية يتصدون لليوم الثاني على التوالي لهجوم شنته مليشيات الحوثي استخدمت فيه الهاونات عيار ١٢٠ مل بكثافة وعربات البي ام بي ورشاشات الـ ٢٣مم.

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