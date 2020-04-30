عدن الغد

فيما حققت حملة “عدن أجمل” للنظافة والإصحاح البيئي نسبة “222%” .. إعمار اليمن يتولى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام ومركز القلب

1 مايو، 2020
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فيما حققت حملة "عدن أجمل" للنظافة والإصحاح البيئي نسبة "222%" .. إعمار اليمن يتولى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام ومركز القلب

 
قطعت حملة النظافة والإصحاح البيئي التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تحت شعار «عدن أجمل» في العاصمة المؤقتة عدن تقدماً كبيراً في شهرها الأول من خلال إزالة(21.755) ألف متر مكعب من المخلفات والقمامة المتكدسة وبنسبة بلغت (222٪) حيث كان الهدف المتوقع للمشروع إزالة (9000) م. م. من القمامة والمخلفات المتراكمة في الشوارع والاحياء السكنية بالمدينة ، إضافة إلى تصريف وري الأشجار بما يقارب (1.773) متر مكعب من المياه.
 
إلى ذلك يقوم البرنامج السعودي حاليا بتنفيذ خطة مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام بـ( 200) سريراً ، وإنشاء مركز القلب بـ (50) سرير ليكون ملاصقًا للمستشفى الحالي الواقع على الطريق الساحلي بين خور مكسر وصيرة بالقرب من منطقة كريتر (عدن القديمة) وتستهدف الخطة زيادة مساحة المستشفى إلى (19500) متر مربع بدلاً من الحالية البالغة (15000) متر مربع، بعد إعادة تأهيله على أن يتكون المركز من دورين يقعان في الناحية الشمالية الشرقية من المستشفى.

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