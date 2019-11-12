فيما دعوات السلام تتصاعد.. الحوثيون يتعهدون بغزو مكة والمدينة ودخولهما كفاتحين محررين (فيديو)

توعدت ميليشيا الحوثي بغزو مكة المكرمة والمدينة المنورة، ودخلوهما كفاتحين مجددين، في خطوة أثارت استياء واسعا على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال انشودة تعبوية صدرت بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية للمولد النبوي.

وأكدت الأنشودة التي أنتجتها ‎المليشيا الحوثية المدعومة من ‎ايران حقيقة مشروعها الخبيث الذي يجتر معه أحقاد أكثر من الف عام ولا يقتصر خطره على ‎اليمن فقط بل يمتد ليشمل دول الجوار.

وفي تعليقه على الأنشودة قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الأنشودة التي نشر جزء منها على حسابه تكشف مدى التضليل والتعبئة التي تمارسها الميليشيا بحق عناصرها تحت شعارات دينية ومذهبية متطرفة.

وأشار إلى أن تجارب اليمنيين مع ‎المليشيا الحوثية تؤكد ان السلام الذي تتحدث عنه وتسوق له أطراف دولية واقليمية مجرد استراحة محارب لامتصاص الخسائر والتقاط الأنفاس واعادة ترتيب الصفوف والتوسع من جديد، فيما مرجعيتها الايرانية تحيك خيوط المؤامرة للوصول الى الهدف المنشود.

وقال الإرياني إن الدولة حاولت تحويل هذه المليشيا الحوثية التي صاغت بنيتها العقائدية على فكرة القتال والغزو الفكري والتوسع الى حزب سياسي وادماجهم في المجتمع فبائت كل المحاولات بالفشل بما فيها اتفاق السلم والشراكة، ومن مدرسة في قرية بصعدة الى ان احتلت ‎صنعاء وعدد من المحافظات

وجدد وزير الإعلام دعوته لكل ابناء اليمن الشرفاء للعمل سوياً مع الحكومة الشرعية بدعم واسناد من التحالف بقيادة اشقائنا في السعودية لإنقاذ اليمن وشعبه الذي عانى الويلات منذ انقلاب ‎المليشيا الحوثية المدعومة من ايران،وما يزال يعاني من جرائم وانتهاكات هذه المليشيا الارهابية.