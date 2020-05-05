في أمسية رمضانية.. مكتب تربية الوضيع يكرم كوكبه من معلمي المديرية

برعاية كريمة من مدير عام مديرية الوضيع. أقام مكتب التريية والتعليم بالمديرية امسية رمضانية تخللها حفل تكريم لكوكبة من معملي مديرية الوضيع الذين قدموا عصارة جهدهم وافنوا حياتهم في خدمة الحقل التربوي والتعليمي وتخرج على ايديهم الاجيال المتسلحه يالعلم والمعرفة.

وفي بداية الافتتاحية لحفل التكريم الذي بدأ بٱيه من الذكر الحكيم.

القى الاستاذ/ علي قاسم الجعدني مدير مكتب التربية والتعليم بالوضيع كلمة ترحيبيه بالحاضرين وعلى رأسهم المعلمين الاجلاء الذين نالهم التكريم ومترحمٱ على من توفاهم الاجل ومرحبٱ بأقاربهم الذين اتوا لحضور الحفل التكريمي .

مستعرضٱ مناقب المعلمين القدامى اللذين كان لهم الفضل بعد الله عز وجل في ارساء مداميك التعليم في مدارس الوضيع ومناطقها.

وان هذا التكريم المتواضع تقديرٱ وعرفانٱ من قيادة مكتب التربية والتعليم بالمديرية لهذه الشريحه التي تستحق اكثر من ذلك. واكد ان التكريم شمل ستون معلمٱ من معملي المديرية .

وكان اوائل المكرمين في الحفل همالاستاذ الفقيد / صالح محمد النقي اول مدير لمكتب التربية والتعليم بالوضيع وتلاه الاستاذ المرحوم / صالح مهدي ثاني مدير لمكتب التربية وكذا الاساذ القدير / سالم محمد مخلوس . الى جانب المعلمين المشمولين في التكريم.

معلنٱ عن تكريم اخر لدفعه من المعلمين سيعلن عنها في بداية العام الدراسي القادم.

كما قدم مدير تربية الوضيع شكره وتقديره للاخ مدير عام المديرية على رعايته للحفل والتنسيق لاعداده وانجاحه.

وقدم الاستاذ/ علي قاسم شكره وامتنانه للشخصية الاجتماعية والتربوية الاستاذ/جمال علي الوعيل الذي كان له السبق لإنجاح التكريم مثمنٱ دعمه ومساهمته في طباعة شهادات التكريم.

ثم كلمة القاها مدير شرطة الوضيع العقيد /عبدالله جبران شكر فيها دور مكتب التربية بالمديرية لما يقوم به من لفتة كريمة لتكريم عدد من المعلمين القدامى وايضٱ ماتقوم به قيادة مكتب التربية من اصلاح العمل التربوي والتعليمي وهذا الاحتقال اليوم هو من ابرز الانجازات متمني في، ختام حديثه التوفيق للجميع.

كما القى الاستاذ/ الخضر الصلاحي رئيس قسم التعليم العام بالمكتب كلمه تحدث فيها عن الانجازات التي قام بها مكتب التربية بالمديرية منذ تولي الاستاذ/علي قاسم الجعدني مديرٱ للمكتب.

وعن كلمه المعلمين المكرمين تحدث الاستاذ/ حسين دهيم نيابة عن المعلمين المكرمين شاكرٱ هذه الخطوة الفريده واللفتة الكريمة تجاه كوكبة من أبرز المعلمين اللذين كان لهم الفضل بعد الله لارساء اسس التعليم في خمسينات القرن الماضي .

حضر الحفل مدراء مكاتب تنفيذية ومدراء أقسام بالمديرية وهم ..

العقيد/ عبدالله جبران مدير الشرطة الاستاذ/ عبدالله سرور. مدير الاعلام .الاستاذ/ عبدالله عشال، مدير محو الامية وتعليم الكبارالاستاذ/ ناصر علي مدير قسم الاحصاء والاختبارات الاستاذ/ الخضر الصلاحي مدير قسم التعليم العام .

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