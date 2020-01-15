في أول ردة فعل من حزب المؤتمر .. مطالبات من ”الشجاع” الإعتذار للشيخ البركاني

أثارت مقالة الدكتور عادل الشجاع يوم أمس حفيظة بعض ناشطي المؤتمر الشعبي العام وقياداته والتي هاجم فيها الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب الحالي في حكومة الشرعية.

فقد جاء اليوم أول رد من (محمد الفقيه) أحد أعضاء المؤتمر وكان من أشهد المقربين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح قبل أن يصدر بيانا بأنه جاسوس ويعمل لطرف ما.

الفقيه وتحت عنوان “ما هكذا تورد الابل” اعتبر ما كتبه الشجاع تحامل واضح على البركاني، مبينا أن تحميل الشيخ كل بلاوي الشرعية غير منطقي.

وأضاف أن الشيخ سلطان وفي أقل من عام على تولية رئاسة مجلس النواب استطاع أن يعيد النشاط البرلماني وأن يصدح بصوت الشرعية الخامل في كل محفل حضر فيه.

الفقيه حمل الإخوان المسلمين والمتحوثين في الشرعية حملات التشويه ضد البركاني، متهما الدكتور بأن ما أورده لا يخدم المؤتمر ولا الوطن وإنما الإخوان ومن على شاكلتهم.

وطالب في نهاية حديثه من الشجاع الإعتذار للشيخ سلطان قريبا والاعتراف بالخطأ، محذرا إياه من السير وراء الإخوان (الإصلاح) لأنهم سيتخلون عنه في أقرب فرصة.

الجدير بالذكر أن المشهد اليمني كان قد نشر تلك المقالة في حينه مساء الأمس وقد لاقت ردود أفعال واسعة.