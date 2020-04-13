عدن 24

في أول ساعات الحظر اغلاق العاصمة عدن ومنع التنقل بين مديرياتها

13 أبريل، 2020
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عدن٢٤- عدناغلقت قوات امنية مداخل ومخارج مديريات العاصمة عدن لمنع المواطنين من التنقل في اول ساعات حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ الساعة الثامنة مساءا.كما اغلقت معظم المحلات التجارية في اسواق عدن قبل حلول الساعة الثامنة تنفيذا لقرار حظر التجوال المتخذ امس في عدن.وبينما يرى مواطنون ان قرار الحظر اضر بمصالحهم وحد من الحصول على قوت يومهم لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان ، ترى القيادات والمسؤولين في عدن ان ذلك يندرج في اطار الحفاظ على سلامة المواطنين وامن المدينة واستقرارها.واتخذ المجلس الانتقالي وقيادات عسكرية وامنية امس قرارا بزيادة ساعات حظر التجوال ليبدأ من الساعة الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا في اطار الاحترازات من تفشي كورونا.

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