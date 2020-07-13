في اجتماعها الدوري .. الأمانة العامة تستعرض مستجدات المشهد الاقتصادي في الجنوب

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الإثنين اجتماعها الدوري الأسبوعي برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي مساعد الأمين العام.وفي مستهل الاجتماع، تحدث الأستاذ فضل الجعدي، آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على الساحة الجنوبية، مشيداً بصمود القوات الجنوبية وما تقدمه من بطولات وتضحيات في ساحات الشرف وجبهات القتال في سبيل حماية الأرض والعرض والحفاظ على مكتسبات الجنوب.وشدد الجعدي على ضرورة الحفاظ على الإرشيف الإعلامي للجنوب المتواجد في وسائل الإعلام الجنوبية التي تعرضت للإهمال وللنهب، وبذل كل الجهود للحفاظ عليه قدر المستطاع لما يحمله من قيمة إعلامية تمثل تاريخ الجنوب.وأكد الجعدي في سياق حديثه على أهمية مصداقية الخطاب الاعلامي معبراً عن أسفه من بعض القنوات لعدم تعاملها بمهنية مع الواقع كماهو، ونشرها تقارير لا تعكس حقيقة واقع علاقة المجلس الانتقالي مع دول التحالف العربي، خاصة مع وجود وفد المجلس الانتقالي في الرياض تلبية لدعوة الأشقاء في التحالف لمناقشة تنفيذ اتفاق الرياض برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية.وأكد الجعدي أن وفد المجلس الانتقالي الموجود في المملكة العربية السعودية يعبر عن آمال وتطلعات شعب الجنوب والقضية الجنوبية بموقف ثابت يرفض تمرير ما قد ينتقص من شعب الجنوب وقضيته العادلة، مشيرا إلى أن هنالك تقارير مغلوطة تنشر الغرض منها تخويف الشعب والضغط على المجلس الانتقالي، لكن القيادة على ثقة بثبات موقفها وعلى اتم الاستعداد للتعامل مع كل الظروف المحيطة بها.وناقش الاجتماع تقرير المشهد الاقتصادي المقدم من الدائرة الاقتصادية، الذي قدم شرحاً وافياً للحالة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب مع تدهور الخدمات وخاصة الكهرباء وارتفاع اسعار المشتقات النفطية، بالإضافة إلى عدم صرف رواتب الجيش والأمن الجنوبي والشهداء والجرحى، وارتفاع الأسعار للسلع والمواد الغذائية، وجهود الإدارة الذاتية في ذلك، والتحديات التي تواجهها للتعامل مع هذه الحالة الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الحكومة اليمنية وقراراتها.وأقرّ الاجتماع خطة الاجتماعات الدورية للأمانة العامة للفصل الثالث للعام 2020م، كما تم مناقشة الاتجاهات الرئيسية لخطة عمل دوائر الأمانة العامة المقدمة من الدائرة التنظيمية لمساعدة الإدارة الذاتية.هذا وقد استعرض الاجتماع محضر اجتماعه السابق وتقرير النشاط الأسبوعي والتكليفات المرتبطة بالأمانة العامة من قبل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

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