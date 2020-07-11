عدن 24

في اجتماعها الدوري .. تنفيذية انتقالي خنفر تناقش قضية تأخر مرتبات الجيش والأمن الجنوبي

11 يوليو، 2020
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عقدت الهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية خنفر بمحافظة ابين صباح اليوم السبت اجتماعها الدوري لشهر يوليو في مقر المجلس برئاسة الاستاذ فيصل باعرفة ونائبه العميد حيدرة صائل .وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس المجلس بالحاضرين جمعيا شاكرا حضورهم حسب الموعد المحدد
ثم استعرض جدول الاجتماع وقراءة تقرير نشاط الهيئة التنفيذية للفترة يناير يونيو من قبل الاستاذ سالم جعيم وتمت المصادقة عليه مع اخذ الملاحظات
ثم قراءة تقريري ادارة الوعظ والارشاد من الاخ فهمي راجح و الادارة السياسية من الاخ علي شيخ حسين وتمت مناقشتهما والمصادقة عليهما مع اخذ الملاحظات
ووقف الاجتماع امام جملة من المواضيع الهامة ابرزها تاخر مرتبات الجيش الجنوبي والامن
حيث اوصت قيادة انتقالي خنفر قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض امر واقع على البنك المركزي اليمني بدفع مرتبات افراد الجيش الجنوبي والامن في اسرع وقت ممكن
والتطرق الى بعض المستجدات على الصعيد السياسي والعسكري والخدمي وانعكاساته على مستوى معيشة المواطنين بالمديرية والمحافظة على حدٍ سواء
مشددا على اللجان الخدمية بتفعيل نشاطها بالنزول المستمر لادارات ومكاتب السلطة المحلية بالمديرية لتحسين مستوى الخدمات.
كما شدد على تفعيل نشاط المراكز بالتفاعل الايجابي مع قضايا المجتمات المحلية بالمناطق
أبين – خنفر- الادارة الاعلامية بانتقالي خنفر

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