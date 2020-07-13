في اجتماعها النصف السنوي .. ألوية الدعم والاسناد تحذر من العبث بأمن واستقرار العاصمة عدن وتتوعد بالضرب بيد من حديد

بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، عقدت قيادة ألوية الدعم والإسناد، اليوم الإثنين، اجتماعها نصف السنوي، في مقر المجلس بالعاصمة عدن برئاسة العميد محسن الوالي، القائد العام لألوية الدعم والإسناد.

وجرى خلال اللقاء تقييم مستوى تنفيذ الخطة الأمنية نصف السنوية للعام 2020 لألوية الدعم والإسناد بالعاصمة عدن والمحافظات المجاروة لها، والمهام التي انجزت وفقا للخطة، والترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية للنصف الثاني من العام.

وأشاد العميد محسن الوالي بما انجزته ألوية الدعم والإسناد من الخطة الأمنية، مشدداً على ضرورة رفع اليقظة الأمنية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسة العبث بأمن واستقرار العاصمة عدن والجنوب، سواء من المليشيات الإخوانية المدعومة من قطر وتركيا أو المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتطرق الاجتماع إلى الخروقات التي تمارسها المليشيات الإخوانية في جبهات محور أبين واستهدفها لمنازل المواطنين العزّل بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا.

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