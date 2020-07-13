عدن 24

في اجتماعها النصف السنوي .. ألوية الدعم والاسناد تحذر من العبث بأمن واستقرار العاصمة عدن وتتوعد بالضرب بيد من حديد

13 يوليو، 2020
0

بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، عقدت قيادة ألوية الدعم والإسناد، اليوم الإثنين، اجتماعها نصف السنوي، في مقر المجلس بالعاصمة عدن برئاسة العميد محسن الوالي، القائد العام لألوية الدعم والإسناد.
وجرى خلال اللقاء تقييم مستوى تنفيذ الخطة الأمنية نصف السنوية للعام 2020 لألوية الدعم والإسناد بالعاصمة عدن والمحافظات المجاروة لها، والمهام التي انجزت وفقا للخطة، والترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية للنصف الثاني من العام.
وأشاد العميد محسن الوالي بما انجزته ألوية الدعم والإسناد من الخطة الأمنية، مشدداً على ضرورة رفع اليقظة الأمنية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسة العبث بأمن واستقرار العاصمة عدن والجنوب، سواء من المليشيات الإخوانية المدعومة من قطر وتركيا أو المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وتطرق الاجتماع إلى الخروقات التي تمارسها المليشيات الإخوانية في جبهات محور أبين واستهدفها لمنازل المواطنين العزّل بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا.

Advertisement

Related posts:

  1. قال: إنها حصن منيع ومقبرة لكل ازلام التخلف والإرهاب.. الجعدي: سنضرب بيد من حديد كل من يتجرأ على زعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن
  2. تعميم صادر من قيادة ألوية الدعم والاسناد في عدن حول تحركات الأطقم
  3. الدائرة الصحية لقوات الدعم والاسناد تكرم مديرة الإمداد الدوائي بوزارة الصحة في العاصمة عدن
  4. ألوية العمالقة تستنفر لمساعدة المنكوبين في العاصمة عدن
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of عاجل | الإدارة الذاتية تتوعد باتخاذ كل مايلزم لحصول أفراد القوات الجنوبية على حقوقهم ما لم تستجب الحكومة اليمنية لمطالبهم

عاجل | الإدارة الذاتية تتوعد باتخاذ كل مايلزم لحصول أفراد القوات الجنوبية على حقوقهم ما لم تستجب الحكومة اليمنية لمطالبهم

13 يوليو، 2020
Photo of في اجتماعها الدوري .. الأمانة العامة تستعرض مستجدات المشهد الاقتصادي في الجنوب

في اجتماعها الدوري .. الأمانة العامة تستعرض مستجدات المشهد الاقتصادي في الجنوب

13 يوليو، 2020
Photo of عاجل | قتلى وجرحى من مليشيا الإخوان بكمين للمقاومة الجنوبية في المحفد

عاجل | قتلى وجرحى من مليشيا الإخوان بكمين للمقاومة الجنوبية في المحفد

13 يوليو، 2020
Photo of النسي: مليشيا الإخوان هدفها السيطرة على منابع النفط والمنافذ البرية والبحرية

النسي: مليشيا الإخوان هدفها السيطرة على منابع النفط والمنافذ البرية والبحرية

13 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق