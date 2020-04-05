في اجتماع أمني.. محافظ حضرموت يشيد بنجاح قرار فرض الأمن ويلوح بعقوبات على من يسهل ادخال القات إلى المحافظة

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً موسعاً بقادة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الثانية والقيادة العامة للأمن العام والشرطة بساحل حضرموت ومديري الأمن بالمديريات.

وحيا محافظ حضرموت في مستهل الكلمة التوجيهية التي ألقاها في الاجتماع، الجهود العظيمة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل أن تنعم المحافظة بالأمن والإستقرار وحماية المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، متقدماً بجزيل الشكر والعرفان لكل الجهود التي بذلت من قبلهم في كافة مديريات حضرموت لإنجاح حظر التجوال وكافة الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها خلال الأسابيع الماضية، وكذا الجهود التي بذلت من قبل الطواقم الطبية وطوارئ المرافق الخدمية المختلفة ووسائل الإعلام، مشيداً بالإستجابة المتميزة من قبل المواطنين لقرار حظر التجوال والتعاون مع مختلف الجهات المنفذة للحظر الأمر الذي يؤكد على مستوى الوعي الذي يتمتع به المواطنون بالمحافظة.

ووجه محافظ حضرموت بإنزال أقصى العقوبات بكل العناصر المنتمية لأجهزة الأمن والشرطة والجيش التي يثبت بأنها تعمل على تهريب القات وتساعد في ادخاله الي مناطق المحافظة، وأعلن عن رصد مكافأة لأي مواطن يبلغ عن أماكن بيع أو تهريب القات.

واعرب المحافظ البحسني عن ارتياحه لمستوى تنفيذ القرارت الصادرة، مشيراً إلى أن هناك عناصر تعلن عدائها لحضرموت ولمشروع الأمن والاستقرار والتنمية الذي تنشده وتريد إعادة حضرموت إلى مربع الفوضى والانفلات، مشدداً على أهمية وضرورة التخلص من الظواهر السلبية كافة لاسيما في صفوف المنتمين لمؤسستي الأمن والجيش، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ووجه محافظ حضرموت القيادات العسكرية والأمنية بالإهتمام بمستحقات الضباط والجنود وتلمس همومهم والعدالة بينهم والاهتمام بمسكنهم ومأكلهم ومعيشتهم، وشدد على الاهتمام بقضايا المواطنين ومنحها الأولوية والتفاعل معها، معلناً عن إنشاء مستشفى عسكري بقيادة المنطقة العسكرية الثانية سيخدم رجال الجيش والأمن في عموم المحافظة والمدنيين، على أن يتم تخصصه خلال هذه المرحلة لإستقبال حالات الحميات الفيروسية المختلفة ضمن جهود المحافظة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم الجوهي، ومدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، ومديرو أمن المديريات وقادة الوحدات والأجهزة والألوية العسكرية والأمنية.