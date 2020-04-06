في اجتماع لأمانة الانتقالي..السقطري يدعو الجنوبيين للتعاون لتنفيذ حظر التجول الجزئي

عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام.

وأكد مساعد الأمين العام في الاجتماع على أهمية التكاتف خلال هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم بسبب وباء فايروس كورونا، مشيداً بحملات النظافة التي نفذها المجلس بالتعاون مع صندوق النظافة وشمل مديريات العاصمة عدن كافة.

ودعا اللواء السقطري المواطنين للتعاون مع الجهات العسكرية و الأمنية المُكلفة بتنفيذ قرار الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، القاضي بحظر التجوال الجزئي في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب .

وناقش الاجتماع القرارات الصادرة عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي يوم أمس الأحد، والتي شملت إغلاق المنافذ البرية والجوية باستثناء الحالات الخاصة بالإغاثة والمواد الطبية، وتعليق العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها باستثناء المرافق الخدمية، وكذا إغلاق أسواق القات أو أي تجمعات أخرى.

وفي الشأن الداخلي، استمع الاجتماع، إلى التقارير الأسبوعية لنشاط دوائر الأمانة العامة، والهيئات التنفيذية للقيادات المحلية للمجلس في المحافظات، بالإضافة إلى التكليفات الصادرة للأمانة العامة من هيئة رئاسة المجلس، وقراءة محضر الاجتماع السابق قبل إقراره.