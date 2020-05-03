في اجتماع لـ انتقالي حبيل جبر.. استعداد تام لتنفيذ الإدارة الذاتية

في اجتماع موسع للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية حبيل جبر ردفان مع أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، شدد الجميع على استعدادهم لتنفيذ قرار هيئة رئاسة المجلس بالإدارة الذاتية للجنوب.

وأشادوا بموقف الأمين العام والهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدير أمن المديرية ومدراء المكاتب التنفيذية المؤيد لقرار الإدارة الذاتية.

وأكدوا الحرص على موارد المديرية، وتحصيلها حسب النظم واللوائح المعروفة، ومحاربة الفساد.

وحيا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية فيصل جبران المواقف الشجاعة والوطنية لأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية بالمديرية من قرار الإدارة الذاتية للجنوب.

ودعا جميع أبناء المديرية للتعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ ما ورد في قرار الإدارة الذاتية للجنوب.

وأوضح نائب رئيس القيادة المحلية العقيد عبدالحميد السيد أهمية قرار الإدارة الذاتية للجنوب في تفعيل مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين الذين عانوا كثيرا من فساد حكومة الشرعية.

وكلف الحاضرون كلا من عبدالكريم هيثم علي وهيثم البشيري بالجلوس مع المدير العام، لتحديد موقفه من قرار المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير، ورفع تقرير خلال يومين.