في استجابة سريعة.. حزام عدن يمنع وقوف الباصات أمام الحرم الجامعي

منعت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن اليوم الأربعاء، مالكي باصات الأجرة من الوقوف العشوائي أمام الحرم الجامعي.

وخصصت قوات الحزام الأمني خلال نزول ميداني لها، لمالكي الباصات موقع في الشعب بالعاصمة عدن للوقوف فيه.

وتسبب وقوف قائدي الباصات في حالة ازدحام كبيرة أمام الحرم الجامعي، الأمر الذي دفع قوات الحزام إلى النزول والتعامل مع الموقف.

فيما نوه الحزام الأمني إلى ضرورة التزام جميع مالكي الأجرة بالقانون والوقوف في الأماكن المخصصة لهم، وعدم إغلاق الطرق.