في استضافة نوعية لبرنامج منكم واليكم الدكتور بامير: علينا التمسك بالعقيدة والارتباط بالجوانب الروحية



ضمن الأنشطة النوعية التي تنفذها جمعية التنمية الاجتماعية ضمن حملتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بالشراكة مع فريق بذرة أمل التطوعي وبالتعاون مع بوحضرم للقنوات المشفرة وفي حقلة نوعية استضاف برنامج منكم واليكم الدكتور / عمر مبارك بامير/ استاذ مشارك علم النفس الطبي ومهارات التواصل بكلية الطب جامعة حضرموت مدير مركز المبارك للاستشارات النفسية وادار الحلقة الاعلامي المتميز / عبدالله عمر الحوري .

وفي بداية البرنامج قدم الدكتور عمر بامير الشكر للجمعية والجهات الشريكة على هذه الاستضافة في ظل التأثيرات النفسية من جراء فيروس كورونا الذي هز العالم بالرغم من انه فيروس لايرى بالعين المجردة ولكنه احدث اثر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على مستوى العالم اجمع بالرغم من الامكانيات الصحية الكبيرة للصين وغيرها , مبينا ان هذه قدرة الله في خلقه. وأوضح ان الفيروس من الناحية النفسية عبارة عن صدمة نفسية ويتبادر للإنسان شعوره بأعراض المرض أولا ومن ثم تكون مرحلة الانكار .



وحذر الدكتور عمر من الاستماع ومتابعة المعلومات الا من الجهات الرسمية فقط مؤكدا البعد عن الاشاعات حتى لاتسبب له القلق والخوف مقدما النصح للجميع بأخذ الوقاية اللازمة لحماية انفسهم من هذا الوباء خاصة بعد الاعلان عن وجود حالة بمدينة الشحر والالتزام بالحظر وعدم الخروج من البيت الا للحالات الضرورية فقط وان ذلك واجب على الاسرة والمجتمع حتى نجنب أهلنا هذا الوباء.



وخلال الحلقة تم مناقشة الجانب النفسي باستفاضة سوى كان من مدير الحلقة الأستاذ/ عبدالله الحوري أو ماتم استقباله من مداخلات من قبل كل د. عدنان حمران / مدير عام مديرية غيل باوزير ولأستاذة/ سلامه باقحيزل / رئيس قسم الثقيف بمستشفى غيل باوزير حيث تعرف المشاهد والمتابع للحلقة على آخر المستجدات والجهود التي تقوم بها السلطات المحلية في سبيل توفير الاستقرار النفسي للمواطنين واتباع التعليمات التي تجنب المجتمع هذا الوباء العالمي. أو ماطرح من اسئلة من قبل المجتمع رجالا ونساء .



تولى ضيف الحلقة د. عمر بامير / مدير مركز المبارك للاستشارات النفسية الرد عليها حيث طالب الجميع بالتمسك بالعقيدة الاسلامية الحقة مؤكدا بشكل أساسي على ارتباط الانسان بالجوانب الروحية لكونها سياج لحماية المؤمن من الاضطرابات النفسية والبعد عن بؤر التوتر مثل مواقع التواصل الاجتماعي وان نخلق الطمأنينة في نفوس اطفالنا لأنها أحد الفئات المتأثرة بهذا المرض وتقديم لهم النصائح والأمور المشجعة للجلوس في البيت وتوصيل له المرض بصورة مبسطة.



كما ان الأخ/ مدير مركز المبارك للاستشارات النفسية قد رد عن الاستفسارات التي تطرقت إلى قرار منع ادخال وتناول القات وتمنى ان يصمد المخزنين وان تكون لديهم ارادة للإقلاع عنه وتمنى أيضا ان يتم تجريم القات بقانون نتيجة للضرر الذي يعاني منه المجتمع جراء انتشار تعاطيه.

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