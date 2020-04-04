في اطار ابحاثه العلمية المتميزة.. مركز ابحاث الكود بأبين يدشن زراعة محصول الطماطم عبر البيت المحمي

دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي محمد الحامد ومعه مدير عام مركز ابحاث الكود الدكتور محمد سالم الخاشعه ورئيس السكرتارية الفنية للامن الغذائي الدكتور الخضر بلم عطروش دشن بمركز ابحاث الكود اول تجربة في زراعة البيت المحمي الخاصة بمحصول الطماطم .

واشاد الحامد بالدور الكبير بمركز ابحاث الكود وما يقوم به من بحوث علمية رائدة في مجال الابحاث الزراعية وتقديم افضل البحوث العلمية للمزارعين في دلتا ابين بصورة خاصة وجميع المزارعين في مختلف مديريات و مناطق محافظة ابين.

وقال مدير عام مركز ابحاث الكود الدكتور محمد سالم الخاشعه ان مساحة البيت المحمي ٩ متر في ٣٠ بمساحة ٢٧٠ متر مربع وعدد خطوط الري ١٢ خط وكل خط فيه ٧١ نقطة واضاف ان تاريخ زراعة بذر الطماطم الزراعية كانت بالبذر المباشر وليس بالشتلات وتم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

وأكد الخاشعه ان المحصول ثمارة لها طعم ونكهة بسبب عدم استخدام المبيدات وقلة كلفة الري ويمكن القول ان توفر انتاجا خاليا من سموم المبيدات الضارة بصحة الانسان. لافتا ان المركز قام حاليا بزراعة مايقارب الثمانية فدان من الشمام وكذلك تم زراعة فدادين اخرى من السمسم مطلع الشتاء في اطار الانشطة البحثية المتنوعه وكذلك بذلت الجهود الخاصة بحماية الاراضي الزراعية التابعة .

الجدير ذكره ان المركز بدأ يستعيد نشاطه والتغلب على الصعوبات التي واجهها في السنوات الماضية بسبب الحربين التي شهدتها ابين وتعرض المركز لعمليات النهب والتخريب. ويعد مركز ابحاث الكود من اقدم المراكز البحثيه الزراعية في الجزيرة والخليج ويتمتع بخيرة الكوادر الزراعية.



*من فضل الشبيبي