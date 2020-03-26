المشهد العربي

في افتتاح الخميس.. تحسن أسعار صرف الريال

26 مارس، 2020
0

تحسنت أسعار صرف الريال، مع افتتاح تداولات اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية والعربية، بعد موجة هبوط.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي660665
AEDدرهم إماراتي175176
SARريال سعودي174175

أسعار صرف الريال في حضرموت







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي657662
AEDدرهم إماراتي174175
SARريال سعودي173174

أسعار صرف الريال في صنعاء







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي600603
AEDدرهم إماراتي159159.5
SARريال سعودي158158.5

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أسعار افتتاح الخميس الريال تحسن صرف في

إقرا أيضا

Photo of الصغرى بعدن 24..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

الصغرى بعدن 24..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

26 مارس، 2020
Photo of الرياض: قمة العشرين هي أمل العالم في تخفيف آثار أزمة كورونا

الرياض: قمة العشرين هي أمل العالم في تخفيف آثار أزمة كورونا

26 مارس، 2020
Photo of لمواجهة كورونا.. التحالف العربي يؤيد الهدنة الأممية في اليمن

لمواجهة كورونا.. التحالف العربي يؤيد الهدنة الأممية في اليمن

26 مارس، 2020
Photo of الانتقالي يرحب بالهدنة الأممية لمكافحة كورونا

الانتقالي يرحب بالهدنة الأممية لمكافحة كورونا

26 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق