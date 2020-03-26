في افتتاح الخميس.. تحسن أسعار صرف الريال

تحسنت أسعار صرف الريال، مع افتتاح تداولات اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية والعربية، بعد موجة هبوط.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 660 665

AED درهم إماراتي 175 176

SAR ريال سعودي 174 175







أسعار صرف الريال في حضرموت

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 657 662

AED درهم إماراتي 174 175

SAR ريال سعودي 173 174







أسعار صرف الريال في صنعاء