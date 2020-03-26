المشهد العربي
في افتتاح الخميس.. تحسن أسعار صرف الريال
تحسنت أسعار صرف الريال، مع افتتاح تداولات اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية والعربية، بعد موجة هبوط.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|660
|665
|AED
|درهم إماراتي
|175
|176
|SAR
|ريال سعودي
|174
|175
أسعار صرف الريال في حضرموت
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|657
|662
|AED
|درهم إماراتي
|174
|175
|SAR
|ريال سعودي
|173
|174
أسعار صرف الريال في صنعاء
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|600
|603
|AED
|درهم إماراتي
|159
|159.5
|SAR
|ريال سعودي
|158
|158.5