في افتتاح الدورة الثالثة .. رئيس الجمعية الوطنية : نعاني من خروقات الشرعية لاتفاق الرياض ونسعى لتوحيد الجهود

دشنت صباح اليوم الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي دورتها الثالثة ابتداء والتي ستستمر هذه الدورة لمدة ثلاثة أيام على أن تختتم جلساتها يوم الأربعاء 15 يناير 2020م .وانطلقت جلسات االدورة الثالثة بحضور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي حيث تأتي الدورة تزامنا مع ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي.وفي كلمته بافتتاح الجلسة قال رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية اللواء/ أحمد سعيد بن بريك ان اهمية الدورة الثالثة تأتي بعد أن أنجز المجلس الانتقالي حدثاً هاماً لصالح القضية الجنوبية بتوقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والشرعية برئاسة الرئيس هادي وبإشراف المملكة العربية السعودية .

واضاف اللواء بن بريك : نحتفل اليوم بمناسبة ذكرى التسامح والتصالح الجنوبي، التي تتوافق اليوم مع انعقاد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية ونعتبرها حدثاً مهماً للشعب الجنوبي.

واكد بان الجنوبيين وهم يحتلفون بهذه المناسبتين باتوا أكثر تماسكاً وترابطا من ميون وحتى المهرة وسقطرى، هذا يؤكد التمسك بالقضية لتحقيق النصر واستعادة الدولة وفك الارتباط .

وفي كلمته قال بن اللواء بريك : اثبتنا للعالم ان أبناء الجنوب مقاتلين محترفين يعشقون الشهادة من أجل النصر ومن أجل ذلك قدم شعب الجنوب الكثير من الشهداء .

واشار الى إن الشعب الجنوبي عانى من الخروقات التي ترتكبها الشرعية اليمنية وقيادة المجلس الإنتقالي تاخذ على عاتقها إلتزامها للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ليكونوا شهودا على معاناة شعب الجنوب بعد محاصرته من قبل جهات معروفة لنا .

رئيس الجمعية الوطنية اكد على مساعي الجمعية والمجلس الانتقالي إلى توحيد الجهود نحو العدو الأساسي وهم الحوثيون وقوى الإرهاب لاستعادة الشرعية بقيادة التحالف العربي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات .