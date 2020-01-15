في اكبر موكب جنائزي .. أبين تشيع قيادي بارز في الحراك الجنوبي

شيعت مدينة الحصن مديرية خنفر بمحافظة أبين المناضل الوطني البارز والقيادي في الحراك الجنوبي سيف سالم محسن أبو فارس الذي فاضت روحه الطاهرة صباح اليوم الإربعاء عن عمر ناهز التسعة والسبعين عاما خلالها عرف أبو فارس واحد من قدامى النضال الوطني منذ التحاقه بحركة القوميين العرب ثم الجبهة القومية فالحزب ألاشتراكي اليمني وأخيرا من قيادات الحراك الجنوبي .

وشهدت مدينة الحصن عقب الصلاة على روحه في جامع مدينة الحصن أكبر موكب جنائزي خلف روحه الطاهرة يتقدمهم المناضل سعيد عوض الهمامي عضو اللجنة المركزية سكرتير أول منظمة ألاشتراكي محافظة أبين عبود ابوبكر هندي عضو اللجنة المركزية للاشتراكي ياسر الصلاحي رئبس الإدارة المالية في المجلس الانتقالي محافظة أبين دوعن منصور دوعن عضواللجنة المركزية للاشتراكي مصطفى الحليمي عضو اللجنة المركزية سكرتير أول منظمة ألاشتراكي مديرية زنجبار العقيد يسلم الشروب أركان اللواء 11 صاعقة وعدد من قيادات الحزب الاشتراكي والمجلس الانتقالي والحراك الجنوبي والكوادر والشخصيات الاعتبارية وقيادات الأحزاب السياسية في محافظة أبين .

ويعد أبو فارس واحد من رموز الحركة الوطنية الذين اثروا نضال الشعب الجنوبي في مختلف المراحل والمنعطفات كان فيها دوما في مقدمة الصفوف منذ التحاقه في حركة القوميين العرب وحتى وفاته ودفع ثمن مواقفه الشجاعة عندما تعرض للسجون والمعتقلات والمطاردة مقتنعا بمايؤمن به .

وخلال ثلاثة أيام يتلقى أولاد واشقاء وزملاء الفقيد العزاء في مدينة الحصن ..رحم الله الوالد المناضل سيف سالم محسن أبو فارس وانا لله وانا اليه راجعون.