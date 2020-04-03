في الحديدة.. المليشيات الحوثية “تستثمر كورونا” عسكرياً

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-04-03 19:02:42

كشفت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية أعادت فرض التجنيد الإلزامي على مناطق ومديريات تخضع لسيطرتها في الحديدة، وألزمت القبائل بتوفير عدد متساوٍ من المقاتلين تحت التهديد بالرفع بالأسماء واستصدار عقوبات في حال المخالفة أو الرفض.

واستقطبت المليشيات في مديرية زبيد مجموعة جديدة من الشباب مكونة من 15 شخصاً ألحقتهم بدورة عسكرية مكثفة، بعد توجيه مجموعة سابقة إلى خطوط التماس في التحيتا.

وتستهدف المليشيات الطلاب بصورة متزايدة مع توقف الدراسة وتأجيل الامتحانات النهائية بسبب المخاوف من تفشي مرض كورونا.

ميدانياً عاودت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، القصف بالقذائف المدفعية على الأحياء السكنية في مدينة حيس، وأكدت المصادر أن المليشيات قصفت بخمس قذائف هاون عيار 120 أحياء متفرقة من جهتي الشرق والشمال للمدينة.

وكانت القوات المشتركة أعلنت الرد على مصادر نيران وإخمادها في الخمسين بمدينة الحديدة ليل الخميس/الجمعة.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة دمرت طقما عسكريا للمليشيات الحوثية كان مصدرا لنيران استهدفت مواقع القوات المشتركة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة إن القوات أمطرت مصادر نيران مليشيات الحوثي وأخمدتها ما أسفر عن إحراق طقم عسكري تابع للمليشيات جراء خرقها للهدنة الأممية.

وقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي بنيران القوات المشتركة خلال إحباط محاولة تسلل جديدة للمليشيات شمال مدينة التحيتا مركز المديرية الساحلية جنوب الحديدة.