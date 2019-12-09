في الخبر- الخارجية اليمنية تشكو لإيرلندا الحوثيين في رأس عيسى

@ الحديدة، نيوزيمن، عاد مقطري:

الحديدة

2019-12-09 23:14:55

يقول الخبر، إن وكيل وزارة الخارجية اليمني بحث مع المبعوث الخاص الإيرلندي تنسيق المواقف بين اليمن وإيرلندا في المحافل الدولية (..) وجدد التحذير من الوضع الراهن لخزان صافر العائم تحت سيطرة الحوثيين.

فشلت الأمم المتحدة في اتخاذ أي خطوة لتفادي كارثة محققة تجاه الوضع الخطير لخزان صافر في ميناء رأس عيسى بالحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن والخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.

وقالت وكالة سبأ: بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع المبعوث الخاص الايرلندي باتريك هنسي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وخلال اللقاء في العاصمة العاصمة السعودية الرياض “وضع الوكيل بجاش، المسؤول الايرلندي في صورة آخر المستجدات السياسية والإنسانية في اليمن”.

وأعرب “عن تطلع بلادنا لتعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين وتكثيف الدعم الايرلندي لبلادنا في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية”.

كما اطلع الوكيل بجاش، المسئول الايرلندي على الوضع الراهن لخزان صافر العائم في رأس عيسى والمخاطر المحتملة لتدهور وضع الخزان نتيجة عدم سماح الحوثيين لفريق فني اممي للقيام بعملية التقييم والصيانة للخزان.

لافتاً “إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفادي حدوث هذه الكارثة التي ستؤثر على اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر وممر الملاحة الدولية”.