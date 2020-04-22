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في اليوم الثاني لحملة الرش والتعقيم.. انتقالي أبين يشكر مواطنين المدينة على تفاعلهم مع حملة الرش الضبابي والتعقيم في المدينة

23 أبريل، 2020
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في اليوم الثاني لحملة الرش والتعقيم.. انتقالي أبين يشكر مواطنين المدينة على تفاعلهم مع حملة الرش الضبابي والتعقيم في المدينة

واصلت لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية والصحية في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان في المحافظة
بتدشين حملة الرش الضبابي والتعقيم لعدد من مرافق الدولة والمنشات الامنية والمعسكرات
ففي يومها الثاني تم تقسيم اللجنة الى فريقين فريق كلف برش عدد من مرافق الدولة و المنشات الامنية في مديرية زنجبار
والفريق الثاني كلف بالرش والتعقيم لعدد من المرافق والمنشات العسكرية في مديرية خنفر
وقد عبر المواطنون في زنجبار وجعار عن سعادتهم وشكرهم للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ممثلا بالعميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية للقيام بمثل هذه الحملات لوقاية المجتمع من الامراض الوبائية.
كما عبر عضو لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية في انتقالي ابين العقيد محمد، احمد، السعدي عن شكره لمواطني المديرتين  بتفاعلهم وتعاونهم في انجاح حملة الرش الضبابي في المديرتين.
*من عبدالله عيسى

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