في انتقامٍ شديد.. مليشيا الإخوان تغتال مواطنين في مأرب

قتلت مليشيا الإخوان اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين وأصابت آخرون على خلفية اشتباكات في منطقة العرقين بمديرية الوادي شمالي مأرب.

وتجددت الاشتباكات اليوم بين مليشيا الإخوان وأفراد من قبائل عبيدة آل قزعة في مأرب باستخدام جميع أنواع الأسلحة.

وكانت قد أسفرت الاشتباكات أمس عن مصرع عنصرين من مليشيا الإخوان بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

ونفذت مليشيا الإخوان عمليات قتل واغتيالات ممنهجة اليوم في إطار الانتقام من المواطنين على خلفية مقتل عناصر منها.