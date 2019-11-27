المشهد العربي

في انتقامٍ شديد.. مليشيا الإخوان تغتال مواطنين في مأرب

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 18 دقيقة
2 أقل من دقيقة

قتلت مليشيا الإخوان اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين وأصابت آخرون على خلفية اشتباكات في منطقة العرقين بمديرية الوادي شمالي مأرب.

وتجددت الاشتباكات اليوم بين مليشيا الإخوان وأفراد من قبائل عبيدة آل قزعة في مأرب باستخدام جميع أنواع الأسلحة.

وكانت قد أسفرت الاشتباكات أمس عن مصرع عنصرين من مليشيا الإخوان بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

ونفذت مليشيا الإخوان عمليات قتل واغتيالات ممنهجة اليوم في إطار الانتقام من المواطنين على خلفية مقتل عناصر منها.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الإخوان انتقام تغتال شديد في مأرب مليشيا مواطنين
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of اليافعي يكشف تفاصيل أكذوبة للإصلاح بصور من مطار الريان بالمكلا

اليافعي يكشف تفاصيل أكذوبة للإصلاح بصور من مطار الريان بالمكلا

منذ ساعة واحدة
Photo of بعقود جديدة.. خطة سعودية لتطوير منفذ البقع البري

بعقود جديدة.. خطة سعودية لتطوير منفذ البقع البري

منذ ساعتين
Photo of التحقيق مع وزير جنوبي كشف فساد الحوثي في صنعاء

التحقيق مع وزير جنوبي كشف فساد الحوثي في صنعاء

منذ 3 ساعات
Photo of ديباجي: العثمانيون والفرس يخوضون حرب بالوكالة ضد العرب

ديباجي: العثمانيون والفرس يخوضون حرب بالوكالة ضد العرب

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق