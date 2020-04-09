كريتر سكاي

في اول رده فعل لصدى كلمه وزير الداخليه القيادي علي المصعبي يعلن تاييده ودعمه لما تضمنته

9 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

في اول رده فعل غير مسبوقه على كلمه اللواء احمد الميسري وزير الداخليه نائب رئيس الوزراء بالحكومه القيادي الجنوبي البارز المهندس علي المصعبي يعلن من منصته الاليكترونيه بمواقع التواصل تاييده ودعمه المطلق لما تضمنته كلمه الميسري حيث قال ادعم واؤيد بقوه طرح الاخ الوزير احمد الميسري حول انتقاده لحكومه معين و ايضا هجومه على وزراء الاصلاح المتماهين معه

مضيفا ” كما ان الميسري من الداعين لتنفيذ عاجل لاتفاق الرياض”

واعتبره المصعبي بانه مضرب مثل للجنوبي_الحر_الذي يرفه الراس

 خاتما تغريدته بان 
الوفاق_الجنوبي بقيام جبهه_جنوبيه هو  سبيل انقاذ الجنوب ارض وانسان و قضيه وانتماء وجغرافيا وثروه حد قوله

و يعد ذلك تاييد من اهم التاييدات التي قد تلوح في الافق حيث يعد المهندس علي المصعبي كرئيس للجنه الوفاق الجنوبي و امين عام حزب جبهه التحربر من اهم القيادات التي يكن لها الجميع المحبه والتقدير

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الداخليه القيادي المصعبي اول تاييده تضمنته رده علي فعل في كلمه لصدى لما ودعمه وزير يعلن

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