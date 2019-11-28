في برنامج تجميل زنجبار .. افضل نسبة انجاز حارة 22 مايو

في نطاق تحسين وتجميل مدينة زنجبار.. تتواصل اعمال الرصف والتزيين في شوارع زنجبار وطرقها لإكسابها مظهرا حضاريا جميلا .. وفي حارة 22 مايو بدأ العمل منذ شهرين، ويتواصل بهمة ونشاط..

وقال مشرف المشروع الأخ صالح احمد داود في تصريح لعدن الغد: تسلمنا الحارة في بداية شهر أكتوبر الماضي وقمنا بإزالة المخلفات والمجاري والنتوءات وقشطنا الشوارع بالرصف والتبليط مع عمل المناهل .. غرف التفتيش حسب الرسوم الهندسية وحيث بلغت تكلفة المشروع حوالى 170،000 دولار ومدته ستة اشهر، وتقدر مساحة العمل 7500 متر مربع ، وبلغت نسبة الإنجاز 75%.. وبجانب الشكل الجمالي وسيحل المشروع لساكني الحارة العديد من المشاكل منها الأمطار وترسبات المجاري والبعد عن الحشرات الناقلة للأمراض..

ومن جانبه أضاف الأخ عبدالباري عوض عزان رئيس اللجنة المجتمعية في الحارة كانت المجاري وبرك الأمطار وسوء التصريف تزعج الأهالي.. حتى الكلاب كانت موجودة في برك المياه الآسنة، وطُردت الكلاب وراحت الروائح النتنة، وشعر المواطنون بالارتياح وساعدوا على نجاحه بعكس بعض أحياء وحارات زنجبار.. فيها العمل بطيء وشبه متوقف وسط اعتراضات ونحن بدورنا نسهل حل أية صعوبات تحصل.

*من أحمد مهدي سالم